На Комендантском проспекте под асфальт провалились BMW и KIA

По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу, 30 июля, в Приморском районе Петербурга две иномарки провалились под асфальт, передают очевидцы в соцсетях.

Иномарки, BMW и KIA, эвакуировали аварийные службы. Очевидцы уточнили, что на парковке у дома №33/1 на Комендантском проспекте просел асфальт. Одна из машин провалилась глужбе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Яма появилась из-за прорыва воды в нескольких метрах. По информации "Фонтанки", труба диаметром 30 см лопнула утром, вытекание локализовали и начали ремонт. Вероятно, вода размыла грунт.

Ранее мы писали, что ТЭК проведет испытания теплосетей в пяти районах Петербурга.

Фото: Мегаполис