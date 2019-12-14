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На Комендантском проспекте под асфальт провалились BMW и KIA
Сегодня, 17:52
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Комендантском проспекте под асфальт провалились BMW и KIA

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу, 30 июля, в Приморском районе Петербурга две иномарки провалились под асфальт, передают очевидцы в соцсетях.

Иномарки, BMW и KIA, эвакуировали аварийные службы. Очевидцы уточнили, что на парковке у дома №33/1 на Комендантском проспекте просел асфальт. Одна из машин провалилась глужбе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.  

Яма появилась из-за прорыва воды в нескольких метрах. По информации "Фонтанки", труба диаметром 30 см лопнула утром, вытекание локализовали и начали ремонт. Вероятно, вода размыла грунт.

Ранее мы писали, что ТЭК проведет испытания теплосетей в пяти районах Петербурга.

Фото: Мегаполис

Теги: дтп, комендантский проспект, машина провалилась в яму
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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