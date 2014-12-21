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ТЭК проведет испытания теплосетей в пяти районах Петербурга
Сегодня, 11:34
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ТЭК проведет испытания теплосетей в пяти районах Петербурга

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Специалисты проводят испытания, чтобы подготовить теплосети к следующему отопительному сезону.

В понедельник, 2 августа, в пяти районах Петербурга начнут проверку на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Так, в начале недели испытают трубопроводы в Кировском, Красносельском и Московском районах. Через день, 4 и 6 августа, испытания пройдут во Фрунзенском районе. А 5 августа – в Невском. 

Специалисты должны провести более 260 испытаний в 17 районах города и 4 районов Ленобласти. Всего будет испытано более 4,7 тысяч километров сетей. 

Ранее мы писали, что на проспекте Кима поднялся асфальт из-за прорыва трубы.

Фото: Piter.tv

Теги: гидравлические испытания теплосетей, испытания теплосетей, петербург, теплосети, тэк
Категории: Лента новостей,

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