Видео: петербуржцы обеспокоены жёлтым дымом над Кировским заводом

Местные жители отмечают, что впервые наблюдают такое "явление".

В понедельник, 22 апреля, петербуржцы заметили жёлтый дым над Кировским заводом. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Местные жители отмечают, что впервые наблюдают такое "явление".

Раньше такого не замечали утверждают горожане

На кадрах видно, что над Кировским заводом нависли клубы желтого дыма. Почему он приобрел такой оттенок неизвестно. Многие горожане предполагают, что это последствие выброса в атмосферу химикатов.

Петербуржцы намерены сообщить о данном инциденте экологам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге охранник института ударил об пол беременную кошку

Видео:Piter.TV