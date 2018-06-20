Видео: в Петербурге охранник института ударил об пол беременную кошку 

Местная любимица студентов на грани жизни и смерти.

В понедельник, 22 апреля, охранник ЛГУ имени Пушкина избил беременную кошку, которая забежала в учреждение. Об этом сообщают читатели Piter.TV.

На кадрах видно, что работник института поймал рыжую кошку, поднял ее и со всей силы ударил об пол. В этот момент студент, который и запечатлел жестокость на видео, просил охранника остановиться. После этого зверства мужчина развернулся и ушел, словно ничего не произошло.

Как отмечают студенты, жестокого охранника по имени Антон уже уволили. Однако, молодые люди намерены написать заявление на него.

Хотим написать петицию, чтобы его обязали оплачивать кошке лечение заявили студенты

Очевидцы сообщают, что в данный момент местная любимица студентов находится на грани жизни и смерти. Неравнодушные учащиеся отвезли напуганное животное в ветклинику.

Кошка сейчас в кислородной маске, поддерживают жизнь. Она беременная, есть подозрения6 что один котенок умер. Может начаться заражение, ее будут оперировать сообщает очевидец

Помимо всего, студенты создали инициативную группу во главе с председателем общежития. Они намерены забрать пушистую любимицу в ближайшие дни и выхаживать ее.

Ранее мы сообщали о том, что На видео попал момент падения дорожного знака на людей на Петроградской стороне

Видео:Piter.TV