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На видео попал момент падения дорожного знака на людей на Петроградской стороне

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Пострадали две женщины.

Утром в понедельник в Петроградском районе на прохожих упал дорожный знак. В результате происшествия пострадали две женщины. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, на пересечении набережной реки Карповки и проспекта Медиков. На камеру попал момент падения знака на пожилую женщину и девушку. Дорожный знак задел головы обеих, однако, девушка отказалась ехать в больницу, а пенсионерку пришлось госпитализировать.

О том, кто виноват в инциденте - дорожники или "Водоканал", который прокладывает в этом районе новую канализацию, - пока не известно.

Ранее на Piter.TV: Дорожный знак рухнул на голову девушки в Невском районе.
Фото и видео: Пятый канал 

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Теги: видео, дорожный знак, петроградка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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