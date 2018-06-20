На видео попал момент падения дорожного знака на людей на Петроградской стороне

Пострадали две женщины.

Утром в понедельник в Петроградском районе на прохожих упал дорожный знак. В результате происшествия пострадали две женщины. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, на пересечении набережной реки Карповки и проспекта Медиков. На камеру попал момент падения знака на пожилую женщину и девушку. Дорожный знак задел головы обеих, однако, девушка отказалась ехать в больницу, а пенсионерку пришлось госпитализировать.

О том, кто виноват в инциденте - дорожники или "Водоканал", который прокладывает в этом районе новую канализацию, - пока не известно.

Ранее на Piter.TV: Дорожный знак рухнул на голову девушки в Невском районе.

Фото и видео: Пятый канал