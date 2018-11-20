Дорожный знак рухнул на голову девушки в Невском районе

У пострадавшей диагностировали ушибы головы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В ночь с 4 на 5 февраля в приемное отделение Александровской больницы обратилась 20-летняя петербурженка. Девушка заявила, что на пересечении улиц Ворошилова и Латышских Стрелков на нее упал дорожный знак. По словам потерпевшей, металическая конструкция рухнула ей прямо на голову. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

После случившегося девушка сама добралась до больницы, где ее осмотрели врачи. Медики диагностировали у петербурженки ушибы головы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент она проходит обследование в нейрохирургическом отделении.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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Фото: Piter.TV