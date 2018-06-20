Видео: парашютист на скорости врезался в дом и остался жив

Бразильский парашютист на большой скорости врезался в стену дома и чудом остался жив. На видео обратило внимание издания Daily Mail.
Мужчина готовится к посадке, медленно идет на снижение, потом его парашют подхватывают мощные потоки ветра. Молодой человек теряет управление и врезается в стену противоположного здания.
Парашютист падает на спину и начинает что-то быстро говорить на португальском языке.
Ранее на Piter.TV: В Мурино мужчина прыгнул с 28-го этажа с парашютом.
Фото и видео: Daily Mail
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