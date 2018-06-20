  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:09
199
nastya960
Код вставки плеера

Видео: парашютист на скорости врезался в дом и остался жив

0 0

Его подхватили мощные потоки ветра.

Бразильский парашютист на большой скорости врезался в стену дома и чудом остался жив. На видео обратило внимание издания Daily Mail.

Мужчина готовится к посадке, медленно идет на снижение, потом его парашют подхватывают мощные потоки ветра. Молодой человек теряет управление и врезается в стену противоположного здания.

Парашютист падает на спину и начинает что-то быстро говорить на португальском языке.

Ранее на Piter.TV: В Мурино мужчина прыгнул с 28-го этажа с парашютом.
Фото и видео: Daily Mail

Теги: парашют, парашютист, экстрим
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Оставить комментарий