Видео: парашютист на скорости врезался в дом и остался жив

Его подхватили мощные потоки ветра.

Бразильский парашютист на большой скорости врезался в стену дома и чудом остался жив. На видео обратило внимание издания Daily Mail.

Мужчина готовится к посадке, медленно идет на снижение, потом его парашют подхватывают мощные потоки ветра. Молодой человек теряет управление и врезается в стену противоположного здания.

Парашютист падает на спину и начинает что-то быстро говорить на португальском языке.

Ранее на Piter.TV: В Мурино мужчина прыгнул с 28-го этажа с парашютом.

Фото и видео: Daily Mail