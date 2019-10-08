Видео: опытные космонавты поздравили Выборгский авиационно-технический колледж с юбилеем

В видеобращении из Роскосмоса приняли участие начальник поисково-спасательного отряда космодрома "Байконур" Сергей Семченко, а также космонавты Юрий Малейченко и Олег Котов.

Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации продолжает принимать поздравления в честь 70-летия. В адрес одного из старейших учебных заведений в сфере гражданской авиации поступило видеообращение из Роскосмоса. В нем свои поздравления в адрес alma mater озвучил выпускник колледжа 1973 года, начальник поисково-спасательного отряда космодрома "Байконур" Сергей Семченко.

Дорогие друзья! Выборгскому авиационно-техническому колледжу исполняется 70 лет. Мы находимся в Караганде, готовые к приему космонавтов с орбиты. У меня - выпускника колледжа 1973 года - не получается приехать в Выборг на вашу дату. Но я хотел бы поздравить всех преподавателей колледжа и студентов, всех выпускников. Крепкого вам здоровья. Рядом со мной находятся летчики-космонавты, которые побывали на орбите, кто 3, кто 5 раз. Они хотят передать Выборгскому колледжу привет и поздравления. начальник поисково-спасательного отряда космодрома "Байконур" Сергей Семченко

Коллеги Сергея Семченко - известные российские космонавты Юрий Малейченко и Олег Котов отметили роль вуза в роли отечественной космонавтики и аваиации.

Уважаемые руководители, студенты, преподаватели. От всей души поздравляю вас с юбилеем, ваш колледж играет значительную роль в развитии и будущем нашей страны. Успехов,а студентам хорошей работы в будущем. От того, как сложится ваша судьба, зависит судьба вашей страны. Юрий Малейченко, космонавт

А 100-й космонавт в истории России пожелал студентам не расставаться со своей мечтой.

Желаю, чтобы у вас все получилось, не переставайте мечтать, чтобы так же достичь своей цели - вашей звезды. Олег Котов, космонавт

Ранее мы писали, что в Выборге отметили 70-летие одного из старейших учебных заведений гражданской авиации