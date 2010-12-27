В Выборге отметили 70-летие одного из старейших учебных заведений гражданской авиации

Также на площади Выборгских полков участники возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Одно из старейших образовательных учреждений гражданской авиации России отметило 70-летие. Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации принимал почетных гостей, которые приехали со всей России.

4 октября в Выборге прошли торжественные мероприятия в честь этого события.

В рамках экскурсионной программы по учебным кабинетам, жилому комплексу и музею образовательного учреждения участники вспомнили историю Выборгского авиационного училища гражданской авиации, педагогов и отметили роль выборгского учреждения в развитии гражданской авиации России.

В честь 70-летия учреждения были высажены молодые саженцы на "Аллее выпускников".

Также на площади Выборгских полков участники возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Во Дворце культуры состоялся праздничный концерт.

Со сцены муниципального Дворца культуры были зачитаны поздравительные телеграммы, которые пришли со всей страны по случаю юбилея Выборгского филиала СПбГУГА. В частности, из правительства Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта и межрегиональных территориальных Управлений воздушного транспорта, Законодательного собрания Ленинградской области.

От имени администрации Выборгского района юбиляров поздравил заместитель главы администрации Евгений Шестаков.

"Трудно переоценить значимость Выборгского филиала, который подготовил тысячи специалистов, работающих по всей стране, в том числе в сложных условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Мы гордимся, что на территории Выборгского района находится учебное заведение с большим историческим прошлым, которое успешно внедряет инновационные образовательные технологии, сохраняя славные традиции и используя богатейший опыт предыдущих поколений, достойно развивается и вносит весомый вклад в работу аэрофлота нашей Родины", - отметил он.

Благодарностями Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации, благодарностью главы администрации МО "Выборгский район" были отмечены преподаватели Выборгского филиала СПбГУГА.

источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО