Китай: В сети появилось видео с испытаний новой баллистической ядерной ракеты

Ракета предназначена для запуска с подводных лодок.

В Китае успешно прошли испытания новой баллистической ракеты.

Местные СМИ со ссылкой на источник в Минобороны Китая сообщает, что речь идет об испытаниях ракеты JL-3, которая может нести ядерный заряд. Она предназначена для запуска с подводных лодок. Ракета была запущена в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун с подлодки. Ракета JL-3 имеет дальность полета 10-14 тысяч километров и может нести в себе десять ядерных независимых зарядов.

Люди, которые были недалеко от места запуска, сняли на видео полет баллистической ракеты. С земли отчетливо была видна ракета, которая поднялась высоко в небо и скрылась в слоях атмосферы.

Видео: YouTube