Видео: нерпёнка Вовчика выпустили в Ладожское озеро

Нерпёнок попал в "Фонд друзей балтийской нерпы" в июне. Его привезли из бухты Владимирская, в честь которой он и получил своё имя.

Во вторник, 11 сентября, нерпенка Владимира выпустили в Ладожское озеро. Об этом сообщили в пресс-центре ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напоследок Владимир вновь продемонстрировал свой дикий нрав и недовольно огрызался, когда его укутывали в полотенце и вытаскивали из специального багажника-контейнера рассказывают в пресс-центре

Однако, как только малыш увидел воду, то сразу же успокоился. А как только коснулся песка, быстро пополз к заливу. Специалисты Фонда отметили, что Вовчик стремительно уплыл и даже не подумал вернуться обратно.

Напомним, что малыш попал в Фонд еще в июне. Его нашли петербуржцы в бухте Владимирска, в честь которой он и получил своё имя. Нерпенок мужественно сражался за свою жизнь в дикой природе, несмотря на то, что у него отсутствовал слой необходимого жира, из-за чего он замёрз и обессилел. Около трех месяцев работники "Фонда друзей балтийской нерпы" выхаживали Вовчика. Отметим, что вначале малыш весил 4,5 кг, а а в Ладожское озеро уплыл уже здоровый хищник весом в 16 кг.

Ранее мы сообщали о том, что нерпенка по имени Дикий Вовчик готовят к транспортировке.

Номер службы спасения тюленей 699-23-99.

Видео и Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"