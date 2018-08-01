Появилось видео: нерпенка по имени Дикий Вовчик готовят к транспортировке

"Дикому Вовчику правда надо набрать ещё несколько килограмм, и он из всех старается это сделать".

В сети появилось видео нерпенка по имени Дикий Вовчик. На кадрах видно, как малыш резвится в воде, плавает и вертится из стороны в сторону. В конце съемки Вовчик на миг показывает носик, но сразу же прчется.

Похоже, что из Вовчика получается очень и очень качественный ладожский нерп. По части дикости он один из самых выдающихся наших питомцев, сообщают сотрудники проекта по спасению тюленей.

Отсюда и прозвище "Дикий Вовчик". Когда тюлененок только попал в центр его звали просто Вова, но затем из-за пугливости он приобрел прилагательное в имени.

Пользователи соцсетей уже стали фанатами шустрого нерпенка.

Дико влюблена в Дикого Вовчика! Вот это пугливость! И интерес к окружающему вместе с тем!, восхищается подписчица

В центре отметили, что Дикому Вовчику необходимо набрать еще несколько киллограм. Только после этого его выпустят на волю. По словам сотрудников, нерпенок активно старается это сделать.

Напоминаем, номер службы спасения тюленей 699-23-99.

Видео: Спасение тюленей /ВК