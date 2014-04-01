Видео: неизвестный украл велосипед на улице Хлопина

Дополнительной информации об инциденте пока нет.

Около четырех часов утра в среду, 31 марта, камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу велосипеда на улице Хлопина, 7к4. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, попавших в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как неизвестный мужчина в очках, капюшоне, коричневых штанах и джинсовой куртке подходит к двери подъезда, резко дергает ее, открывает, а затем выезжает на велосипеде. Транспортное средство явно не принадлежит петербуржцу. Куда он направился и с какой целью своровал, неизвестно.

Ранее мы писали, что на видео попала драка водителя такси и самокатчиков в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV