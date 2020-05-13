Видео: неизвестный украл айфон у водителя "Газели"

Злоумышленник залез в кабину и вытащил смартфон стоимость более 20 тыс. рублей.

Прохожий вытащил из кабины "Газели" смартфон и унес его с собой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как стало известно Piter.TV, 12 мая с заявлением в отдел полиции Фрунзенского района обратился водитель-экспедитор, работающий в одном из супермаркетов. Он попросил привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, который украл его мобильное устройство. Стоимость ущерба оценивается в 24 тыс. рублей.

Отмечается, что дверь водительской кабины была закрыта, а на замке обнаружили повреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег.

Видео: Piter.TV