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Видео: неизвестный украл айфон у водителя "Газели"

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Злоумышленник залез в кабину и вытащил смартфон стоимость более 20 тыс. рублей.

Прохожий вытащил из кабины "Газели" смартфон и унес его с собой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как стало известно Piter.TV, 12 мая с заявлением в отдел полиции Фрунзенского района обратился водитель-экспедитор, работающий в одном из супермаркетов. Он попросил привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, который украл его мобильное устройство. Стоимость ущерба оценивается в 24 тыс. рублей. 

Отмечается, что дверь водительской кабины была закрыта, а на замке обнаружили повреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег. 

Видео: Piter.TV

Теги: айфон, газель, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 11:43

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