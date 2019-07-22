Полицейские установили, что подозреваемый приобрел в Интернете не менее пяти поддельных денежных билетов ЦБ РФ, номиналом 5 тысяч рублей.

В Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии полиции, фальшивки петербуржец приобретал в интернет-магазине в даркнете и тратил их на оплату ресторанов и продуктов в магазинах. Молодой человек был задержан 12 мая у дома 35 Б на Большом проспекте Петроградской стороны. Подозреваемый работает инженером по разработке строительных проектов в коммерческой фирме.

Полицейские установили, что подозреваемый приобрел в Интернете не менее пяти поддельных денежных билетов ЦБ РФ, номиналом 5 тысяч рублей. Деньги 28-летний петербуржец тратил продавцам в ресторанах, кофейне и продуктовых магазинах. Проведено четыре обыска в жилищах подозреваемого и лиц, возможно осведомленных о его противоправной деятельности.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).

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Видео: МВД