В Мурино с поличным задержан фальшивомонетчик. Сбыть очередную партию поддельных купюр злоумышленнику помешал оперативный эксперимент. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранители в рамках отработки оперативной информации о возможном сбыте поддельных денежных купюр на территории Петербурга и Ленинградской области установили причастность мужчины к обороту подделок. Полицейские решили пресечь противоправную деятельность с помощью оперативного эксперимента и задержать фальшивомонетчика с поличным.
На первую встречу предполагаемый сбытчик не пришел. Задержать подозреваемого удалось на следующий день у дома по проспекту Авиаторов Балтики. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который продал за 18 тысяч рублей гражданину, участвующему в закупке, поддельные банковские билеты в количестве 20 штук, номиналом 5000 рублей каждая.
Возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе полицейские задержали петербуржца, угрожавшего опасным предметом кассиру банка.
Видео: МВД
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