Сбыть очередную партию поддельных купюр злоумышленнику помешал оперативный эксперимент.

В Мурино с поличным задержан фальшивомонетчик. Сбыть очередную партию поддельных купюр злоумышленнику помешал оперативный эксперимент. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители в рамках отработки оперативной информации о возможном сбыте поддельных денежных купюр на территории Петербурга и Ленинградской области установили причастность мужчины к обороту подделок. Полицейские решили пресечь противоправную деятельность с помощью оперативного эксперимента и задержать фальшивомонетчика с поличным.

На первую встречу предполагаемый сбытчик не пришел. Задержать подозреваемого удалось на следующий день у дома по проспекту Авиаторов Балтики. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который продал за 18 тысяч рублей гражданину, участвующему в закупке, поддельные банковские билеты в количестве 20 штук, номиналом 5000 рублей каждая.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе полицейские задержали петербуржца, угрожавшего опасным предметом кассиру банка.

Видео: МВД