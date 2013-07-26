Полицейские задержали петербуржца, угрожавшего опасным предметом кассиру банка

Было установлено, что днем в офис банка зашел мужчина, прошел к окну кассира, сказал, что хочет обменять валюту. В тот момент, когда девушка выдвинула ячейку для приема купюр, незнакомец достал из черного пакета подозрительный предмет и положил его туда.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пушкинскому району в кратчайшие сроки задержали местного жителя, который принес в один из банков муляж взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 апреля поступило сообщение от сотрудницы финансового учреждения. Она сообщила, что у них в офисе находится опасный предмет, который принес неизвестный мужчина.

Было установлено, что днем в офис банка зашел мужчина, прошел к окну кассира, сказал, что хочет обменять валюту. В тот момент, когда девушка выдвинула ячейку для приема купюр, незнакомец достал из черного пакета подозрительный предмет и положил его туда. При этом он демонстрировал брелок, который якобы мог привести в действие зарядное устройство.

Ночью 15 апреля по подозрению в совершении данного преступления был задержан 49-летний житель Пушкина. Задержанный пояснил, что изготовил муляж взрывного устройства из подручных средств накануне, чтобы напугать сотрудников банка, в котором у него сложилась конфликтная ситуация.

Видео: МВД