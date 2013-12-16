В Царском Селе хулиган бросил кассиру банка муляж бомбы

На место случившегося прибыла группа ОМОН "Бастион" Росгвардии.

В Пушкине злоумышленник в маске принес в банк муляж бомбы. Из-за инцидента пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников финансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Около 17 часов вечера в четверг, 14 апреля, хулиган посетил банк на Магазейной улице. Под предлогом обмена валюты он бросил оператору пачку денег, назвав сверток бомбой. Затем "шутник" сбежал с места происшествия.

На место случившегося прибыла группа ОМОН "Бастион" Росгвардии. Выяснилось, что предметом, вызвавшим переполох, стал муляж взрывного устройства. Стражи порядка уже разыскивают непоседливого посетителя банка.

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Фото: Piter.tv