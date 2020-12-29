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В Петербурге осудили фальшивомонетчицу, обманувшую пенсионеров
Сегодня, 11:38
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В Петербурге осудили фальшивомонетчицу, обманувшую пенсионеров

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Женщина подсунула старикам липовую купюру, чтобы разменять.

Петербурженку Анастасию Валиахметову осудили по делу о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, женщину признали виновной в обмане двух пенсионеров.

Установлено, что в июле прошлого года злоумышленница пришла в квартиру пожилых горожан в доме №11 по Советской улице в Кронштадте. Мошенница уговорила пенсионеров разменять ей пять тысяч рублей, которые на самом деле были билетом "Банка приколов", внешне схожим с настоящей купюрой. 

За обман Валиахметова проведет в колонии общего режима девять месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Также мы рассказывали, что неизвестный ограбил бабушку на Учительской улице в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: мошенничество, фальшивомонетчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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