Видео: неизвестный решил развлечь водителей в пробке на Петроградке

Для пешеходов в этот момент горел "зеленый".

Петербуржец решил не дать заскучать водителям, которые стоят на светофоре и устроил цирковое представление. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

Когда на пересечении Большой Пушкарской и Каменноостровского проспекта для автомобилей загорелся "красный", мужчина вышел на дорогу и начал жонглировать. Выступление проходило с музыкальным сопровождением.

Комментаторы положительно оценили такой поступок.

Человек не просто денег просит, а зарабатывает и развлекает.

Петроградка-она такая) Всегда больше позитива и добрых странностей (для тех, кто не привык к Петербургу). Я всегда радуюсь, когда вижу что-то подобное, необъяснимое)))

Ранее Piter.TV показал, как неизвестные устроили фаер-шоу в Кудрово.

Видео: vk.com/unreleased_dtp