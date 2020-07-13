Видео: неизвестные украли дорожный знак на Васильевском острове

Две девушки сорвали дорожный знак на Васильевском острове и сбежали с ним. Очевидец сняла произошедшее на видео.
Выбор хулиганок выпал на знак "Стоп". На кадрах видно, как неизвестные срывают его с дорожного столба, а затем перебегают с ним дорогу. Девушек не остановил сигнал водителя, который заметил их действия.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что жителей Мурино напугало представление двух пьяниц-театралов. Они притворились мертвыми.
Видео: Анна Вощула / vk.com/vasilyevskiyostrov
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