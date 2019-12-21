Жителей Мурино напугало представление двух пьяниц-театралов

Мужчина и женщина решили изобразить свою смерть.

Вечером 12 июля пьяные мужчина и женщина решили разыграть жителей Мурино, изобразив свою смерть. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Театральное представление двух пьяниц можно было наблюдать во дворе дома №14 на Воронцовском бульваре в Мурино. Мужчина и женщина упали на асфальт и несколько минут лежали, не двигаясь и пытаясь не дышать. Местные жители не на шутку испугались, решив, что эти люди, действительно, умерли.

"Я подумала, что они выпали из окна, или их сбила машина", - поделилась своими эмоциями от увиденного читательница Piter.TV.

Некоторое время спустя, когда вокруг случившегося собралась уже толпа, женщина неспешно встала и, качаясь в разные стороны, побрела на тротуар. В этот момент зашевелился и мужчина. Однако без посторонней помощи он встать не смог.

В результате пьяницы зашли в дом. Недовольные и напуганные очевидцы кричали им вслед, что так нельзя делать, ведь они на самом деле подумали, что случилось самое плохое. На что женщина-театралка ответила: "Мы ведь никого не убили, успокойтесь".

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Видео: Piter.TV