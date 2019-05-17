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На проспекте Наставников женщина ударила сожителя ножом во время ссоры
Сегодня, 13:52
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ruzannar

На проспекте Наставников женщина ударила сожителя ножом во время ссоры

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Подозреваемая сама обратилась в полицию.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июля в полицию обратилась женщина. Она заявила, что ударила своего сожителя ножом в д. 34 по пр. Наставников. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что между возлюбленными возникла ссора после совместного распития спиртных напитков. В ходе конфликта женщина ударила потерпевшего ножом в спину.

Известно, что мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован. Подозреваемая отпущена под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти пьяный мужчина ударил своего собутыльника по голове топором и ушел.

Фото: Piter.tv

 

Теги: бытовой конфликт, жена ударила мужа ножом, колото-резаное ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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