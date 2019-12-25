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В Ленобласти пьяный мужчина ударил своего собутыльника по голове топором и ушел
Сегодня, 9:19
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nastya960

В Ленобласти пьяный мужчина ударил своего собутыльника по голове топором и ушел

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне в полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что в Волхове у одного из домов по улице Ломоносова произошла серьезная драка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что драка произошла между мужчинами 1997 и 1993 года рождения. Ссора возникла во время совместного распития алкоголя. Молодой человек 1997 года рождения в какой-то момент ударил своего приятеля топором по голове и просто ушел. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) госпитализирован в больницу.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мужчина попал в больницу с ножевым после ссоры с братом в Кировском районе.

Фото: pixabay 

Теги: драка, тяжкий вред здоровью
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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