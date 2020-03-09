Видео: над Петербургом пролетело небесное тело

Удивленные петербуржцы делятся наблюдением.

Сегодня, 9 марта, примерно в 19:30 вечера в небе над Петербургом пролетело небесное тело. Горожане поделились видеозаписью в соцсетях.

"Это на участке КАД от Пулковки к Дачному. Он где-то на Северо-Западе падал, может даже над Финляндией", — предполагает петербуржец.

"Я подумал, показалось. Красиво падала", — отмечает очевидец. В комментариях не обошлось и без шуток про каршеринг.

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Видео: "Вконтакте" / "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".