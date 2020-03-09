По Неве дрейфуют льдины с детенышами нерп

Их спасли петербуржцы.

Неравнодушные петербуржцы не смогли смотреть на одиноких нерпят, дрейфующих на льдине на Свердловской набережной 9 марта. Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях.

Взяв необходимое снаряжение, спасатели сели в лодку и доплыли до нерпят. Будут ли искать и спасать маму детенышей - неизвестно.

Некоторые петербуржцы не понимают, зачем спасать морских животных и беспокоятся, что в разлуке с матерью будут страдать и малыши, и взрослые нерпы.

Напомним, что недавно в Петербурге спасли нерпу Ксюшу и малыша нерпы, которому еще не дали имени.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".