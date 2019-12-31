В Ленобласти спасли маленькую нерпу

Малышка получит имя, когда её состояние стабилизируется.

В субботу, 7 марта, стало известно, что вчера у "Фонда друзей балтийской нерпы" появилась новая подопечная. Об этом специалисты рассказали в группе "Спасение тюленей", социальной сети "Вконтакте".

Вчера, недалеко от поселка имени Свердлова, на "крохотной льдинке" заметили маленькую нерпу. Ее подобрали сотрудники местной пожарной части. Один из спасателей надел гидрокостюм и ,соблюдая меры предосторожности, снял ластоногую со льда.

Оказалось, что малышке всего несколько дней от роду, а весит она всего 4 килограмма, так же, как когда-то весил Крошик. Сотрудники отметили, что это "самый коричневый белек из всех, когда либо виданных" ими ладожских бельков.

Сейчас, нерпенок, как и все новорожденные, требует трепетного отношения и ухода. Имя пациентке придумают после того, как её состояние стабилизируется.

Ранее мы писали, что появились новые фото спасенного в Стрельне нерпенка.

Фото: vk.com/sealrescue