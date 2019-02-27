  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:11
47
Rybka123
Код вставки плеера

Видео: на улице Коллонтай эвакуировали "Леруа Мерлен"

0 0

Волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю.

В Петербурге продолжается волна массовых эвакуаций общественных здания. На сей раз на улице вывели сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" на улице Колонтай, 3. Предположительно, причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозой взрыва.


Напомним, что волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю. За 26 февраля из учебных учреждений города было эвакуировано 9 787 человек.

Видео: Piter.TV

Теги: леруа мерлен, улица коллонтай, эвакуация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Оставить комментарий