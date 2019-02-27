В Петербурге продолжается волна массовых эвакуаций общественных здания. На сей раз на улице вывели сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" на улице Колонтай, 3. Предположительно, причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозой взрыва.
Напомним, что волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю. За 26 февраля из учебных учреждений города было эвакуировано 9 787 человек.
Видео: Piter.TV
Видео: на улице Коллонтай эвакуировали "Леруа Мерлен"
Волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю.
В Петербурге продолжается волна массовых эвакуаций общественных здания. На сей раз на улице вывели сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" на улице Колонтай, 3. Предположительно, причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозой взрыва.
Теги: леруа мерлен, улица коллонтай, эвакуация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,
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