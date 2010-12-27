За день из 11 петербургских школ и садов эвакуировали 9 787 человек

Помещения осматривал 71 сотрудник МВД.

Накануне в Петербурге "заминировали" 11 школ и детских садов. Письма на электронный адрес учреждений поступали 26 февраля с 12:10 до 12:44. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю. На электронные адреса приходят письма все с тем же содержанием:

Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Есть урановые и ртутные заложения. Бомба реагирует на движения, вибрацию, звуки. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Желаем попасть в рай!",

В итоге 26 февраля в Петербурге осмотрели одиннадцать детских учреждений: восемь школ и три детских сада. Помещения осматривал 71 сотрудник МВД, эвакуировано 9 787 человек.

Фото: Piter.TV