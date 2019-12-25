Лжеминеры заставили полицейских в Петербурге искать взрывчатку в школе и лицее

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Распорядок дня в минувшую пятницу в двух учебных заведениях Петербурга оказался нарушен из-за сообщения о "минировании".

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, утром 25 сентября в дежурной части полиции получили сообщение от УФСБ РФ по СПб и ЛО. Он сообщил, что на электронную почту ведомства пришло сообщение от неизвестного с электронного адреса, зарегистрированного в Москве.

В сообщении указывалось, что "взрывчатки заложены" в двух учебных заведениях Кировского и Выборгского районов – в лицее №488 и школе №264. Эвакуация учащихся не потребовалась, так решили в администрациях школы и лицея. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели учебные заведения, но ничего взрывчатого не нашли.

По факту ложного сообщения о заминировании решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца посадили на три года за ложное "минирование".

Будучи сильно пьяным, 4 декабря 2019 года мужчина набрал "112" и сообщил, что организует взрыв на станции "Московская". Свой поступок петербуржец объяснил тем, что не думал о последствиях и сделал это от скуки.

Фото: Piter.tv