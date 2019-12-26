Петербуржца посадили на три года за ложное минирование

Мужчина был сильно пьян, когда заявил о минировании.

В среду, 16 сентября, стало известно, что Московский районный суд признал виновным петербуржца по делу о ложном минировании станции метро.

Будучи сильным пьяным 4 декабря 2019 года мужчина набрал "112" и сообщил, что организует взрыв на станции "Московская". Свой поступок петербуржец объяснил тем, что уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, но когда звонил, о последствиях не думал и сделал это от скуки.

Суд приговорил лжеминера к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее мы писали, что неизвестный "заминировал" суды и магазины в Петербурге.

Фото: Piter.TV