Видео: на углу Богатырского "Газель" сбила светофор

Причину внезапной "парковки" транспорта установит полиция.

В Приморском районе Петербурга очевидцы заметили аварию с участием "Газели", Большегрузный транспорт "припарковался" прямо на углу Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель снес светофор. В защиту автомобилиста петербуржцы заявили, что машину могло занести на повороте при большой скорости.

Газелисты офигевают...бабушек на тротуарах давят, светофоры сбивают, как так комментируют ситуацию пользователи соцсетей

На данный момент ситуация на дороге затруднительная, так как отсутствие работающего регулятора движения сказалась на проходимости автомобилей. Сведений о пострадавших нет. На место событий выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Стачек петербурженка попыталась заехать в свой гараж, но оказалась в плену чужого.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб