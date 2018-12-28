Видео: на углу Белы Куна и Пражской столкнулись автобус и маршрутка

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" вблизи аварии автомобили двигаются со скоростью 5-7 км/час.

В среду, 20 февраля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на углу улицы Белы Куна и улицы Пражской. На перекрестке автобус столкнулся с маршруткой. По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении и "притёрлись" друг к другу. Сообщений о пострадавших не поступало. В результате аварии возникло серьёзное затруднение в движении. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" вблизи аварии автомобили двигаются со скоростью 5-7 км/час.



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Видео: Piter.TV