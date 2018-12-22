Видео: на Московском проспекте загорелся склад

На месте пожара работали минимум три единицы спецтехники.

В среду, 20 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась бытовка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, пожар случился днем в доме номер 107 корпус 5 по Московскому проспекту. Рядом с очагом возгорания располагается театральная площадка "Скороход". По предварительной информации, огонь охватил бытовку, примыкающую к складскому помещению. Свидетели рассказали, что на месте пожара работали минимум три единицы спецтехники.

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Видео: Piter.TV