В Петербурге специалисты-взрывотехники искали в посылке с телефоном бомбу

Коробка издавала странные звуки.

Сотрудники почтового отделения на 1-й линии Васильевском острове были вынуждены вызвать взрывотехников, чтобы те проверили подозрительную посылку. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел 19 февраля около 10:30 утра. Бдительные сотрудники почты обратили внимание, что одна из посылок издает подозрительные звуки. Прибывшие на место происшествия специалисты вскрыли коробку и установили, что опасности она не представляет. Оказалось, что источником загадочных звуков является мобильный телефон LG. По невнимательности отправителя он находился во включенном состоянии.

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