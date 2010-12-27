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В Петербурге специалисты-взрывотехники искали в посылке с телефоном бомбу
Сегодня, 15:32
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Alena_Zinovieva

В Петербурге специалисты-взрывотехники искали в посылке с телефоном бомбу

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Коробка издавала странные звуки.

Сотрудники почтового отделения на 1-й линии Васильевском острове были вынуждены вызвать взрывотехников, чтобы те проверили подозрительную посылку. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел 19 февраля около 10:30 утра. Бдительные сотрудники почты обратили внимание, что одна из посылок издает подозрительные звуки. Прибывшие на место происшествия специалисты вскрыли коробку и установили, что опасности она не представляет. Оказалось, что источником загадочных звуков является мобильный телефон LG. По невнимательности отправителя он находился во включенном состоянии.

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь эвакуировали главный корпус ИТМО.

Фото: pixabay.com

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Теги: взрывотехники, почта, сообщение о бомбе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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