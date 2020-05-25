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Видео: на проспекте Просвещения загорелся автомобиль

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О пострадавших не сообщается.

Днем 25-го мая на севере Петербурга загорелось авто. Потушить транспортное средство водители пытаются своими силами. Оперативное видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел у дома №53 по проспекту Просвещения. Из-за пожара улицу заволокло дымом. Люди борются с огнем самостоятельно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причина возгорания неизвестна. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД и Пулковского шоссе опрокинулся мусоровоз с отходами. 

Видео: Piter.TV

Теги: автомобиль, возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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