На развязке КАД и Пулковского шоссе опрокинулся мусоровоз с отходами

Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге 25 мая на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе произошло ДТП с мусоровозом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

По неизвестным причинам грузовой автомобиль, груженный отходами, опрокинулся на бок. Весь мусор при этом рассыпался на проезжую часть. ДТП затруднило проезд для других транспортных средств.

Информация о пострадавших не поступала.

На Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

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