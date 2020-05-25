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nastya960
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На развязке КАД и Пулковского шоссе опрокинулся мусоровоз с отходами

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Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге 25 мая на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе произошло ДТП с мусоровозом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

По неизвестным причинам грузовой автомобиль, груженный отходами, опрокинулся на бок. Весь мусор при этом рассыпался на проезжую часть. ДТП затруднило проезд для других транспортных средств.

Информация о пострадавших не поступала.

На Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: кад, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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