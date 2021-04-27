Видео: на проспекте Космонавтов вели масштабные самовольные работы

Все работы должны согласовываться.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции обнаружили масштабные земляные работы на проспекте Космонавтов. Работы велись без разрешения. Их зафиксировали с квадрокоптера, рассказала пресс-служба ведомства.

Как видно на кадрах, земля была раскопана вдоль гаражей и жилых домов. С какой целью проводились работы — не сообщается.

Сейчас инспекция ведет процессуальные действия по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Штраф может составить от 300 тыс. до миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительную организацию оштрафовали на 700 тысяч рублей за испорченный газон на проспекте Космонавтов.

Видео: ВКонтакте / Олег Зотов