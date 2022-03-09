Видео: на предприятии в Пензе взорвалась цистерна с битумом

В главке МЧС сообщили, что из-за взрыва погибли два человека. Ещё восемь россиян получили ранения разной степени тяжести.

Опубликовано видео с разрушением резервуара с битумом на ОАО "Энергоснабжающее предприятие" (ЭСП) в Пензе. Им поделился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Об инциденте стало известно в среду, 9 марта. Информация о разгерметизации резервуара появилась в 08:40 мск. В главке МЧС сообщили, что из-за взрыва погибли два человека. Ещё восемь россиян получили ранения разной степени тяжести. На кадрах видно, как за три секунды битум заливает всю территорию вблизи, включая два грузовика-цистерны. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Ранее мы сообщили, что в Кронштадте росгвардейцы задержали двух подозреваемых в умышленном повреждении имущества.

Видео: ВК/Пенза Регион