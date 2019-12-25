В Кронштадте росгвардейцы задержали двух подозреваемых в умышленном повреждении имущества

В магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.

В среду, 9 марта, в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и области сообщили, что поздно вечером в понедельник, 7 марта, росгвардейцы задержали двоих граждан, подозреваемых в повреждении имущества одного из магазинов в торговом центре, расположенном на улице Карла Маркса в Кронштадте.

В магазине сработала "тревожная" кнопка, к месту прибыли сотрудники Росгвардии и обнаружили, что неизвестные разбили витрину и окно подсобки, но в сам магазин не проникли. Работая по "горячим следам" наряд задержал двух мужчин, которые пытались скрыться в расположенном неподалеку продуктовом магазине. У задержанных имелись признаки алкогольного опьянения и раны, полученные, вероятно, от битого стекла.

В Колпино росгвардейцы задержали правонарушителя, который угрожал убийством мужчине.

Фото: Piter.tv