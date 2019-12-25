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В Колпино росгвардейцы задержали правонарушителя, который угрожал убийством мужчине
Сегодня, 15:03
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В Колпино росгвардейцы задержали правонарушителя, который угрожал убийством мужчине

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Задержанный был ранее судим за кражу, грабеж и оскорбление представителя власти.

Накануне, 8 марта, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Петербурга задержали ранее неоднократно судимого гражданина, который в магазине на Заводском проспекте угрожал убийством ножом мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии были на маршруте патрулирования, когда узнали о конфликте в магазине и незамедлительно прибыли по адресу. Нарушителя спокойствия задержали и доставили в отдел, нож изъяли. 

Как оказалось, мужчина был ранее судим за кражу, грабеж и оскорбление представителя власти.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, колпино, петербург, росгвардия, угроза
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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