В Колпино росгвардейцы задержали правонарушителя, который угрожал убийством мужчине

Задержанный был ранее судим за кражу, грабеж и оскорбление представителя власти.

Накануне, 8 марта, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Петербурга задержали ранее неоднократно судимого гражданина, который в магазине на Заводском проспекте угрожал убийством ножом мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии были на маршруте патрулирования, когда узнали о конфликте в магазине и незамедлительно прибыли по адресу. Нарушителя спокойствия задержали и доставили в отдел, нож изъяли.

Как оказалось, мужчина был ранее судим за кражу, грабеж и оскорбление представителя власти.

Фото: Piter.tv