Видео: на площади Стачек прохожий с большой палкой возомнил себя регулировщиком

Весна действует на каждого по-своему. Так очевидцы прислали Piter.TV забавное видео, на котором мужчина возомнил себя "регулировщиком".
Мужчина бегает с большой палкой по пешеходной "зебре" возле площади Стачек. Он останавливает машины заранее, когда им горит еще "зеленый", пристает к пешеходам (тыкает в них этой палкой, подкрадывается сзади).
Впрочем, пока что окружающие, как пешеходы, так и водители реагируют на столь неадекватное поведение довольно спокойно.
Ранее в "Пулково" пьяный дебошир задержал вылет самолета на два часа.
Фото и видео: Piter.TV
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