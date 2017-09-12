Видео: на площади Стачек прохожий с большой палкой возомнил себя регулировщиком

Он тормозит машины и пристает к прохожим.

Весна действует на каждого по-своему. Так очевидцы прислали Piter.TV забавное видео, на котором мужчина возомнил себя "регулировщиком".

Мужчина бегает с большой палкой по пешеходной "зебре" возле площади Стачек. Он останавливает машины заранее, когда им горит еще "зеленый", пристает к пешеходам (тыкает в них этой палкой, подкрадывается сзади).

Впрочем, пока что окружающие, как пешеходы, так и водители реагируют на столь неадекватное поведение довольно спокойно.

Ранее в "Пулково" пьяный дебошир задержал вылет самолета на два часа.

Фото и видео: Piter.TV