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nastya960
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Видео: на площади Стачек прохожий с большой палкой возомнил себя регулировщиком

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Он тормозит машины и пристает к прохожим.

Весна действует на каждого по-своему. Так очевидцы прислали Piter.TV забавное видео, на котором мужчина возомнил себя "регулировщиком".

Мужчина бегает с большой палкой по пешеходной "зебре" возле площади Стачек. Он останавливает машины заранее, когда им горит еще "зеленый", пристает к пешеходам (тыкает в них этой палкой, подкрадывается сзади).

Впрочем, пока что окружающие, как пешеходы, так и водители реагируют на столь неадекватное поведение довольно спокойно.

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Фото и видео: Piter.TV

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Теги: неадекватные люди, площадь стачек, регудировщик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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