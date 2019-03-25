Видео: в "Пулково" пьяный дебошир задержал вылет самолета на два часа

Пассажирам рейса "СПб-Москва" пришлось два часа ждать, пока оперативники выведут из самолета ругающегося гражданина.

Вечером 24 марта из "Пулково" не смог вовремя вылететь рейс Nordwind N4 148. По информации от очевидцев, экипажу пришлось задержать взлет из-за дебошира на судне.

Как отмечают очевидцы, борт должен был направиться по маршруту "Санкт-Петербург-Москва" еще в 20.45 вечера. Однако, вылет произошел спустя два часа. Причиной всего стал неадекватный клиент. Он начал кричать на сотрудников компании-перевозчика, обвинять их в нетрезвом состоянии, а также о том, что он никуда с ними не полетит. Свидетели инцидента добавили, что по всей видимости, именно хулиган и употребил запрещенные вещества или алкоголь.

Петербуржцы попытались утихомирить пассажира, однако, успокоить его не вышло. Салон самолета тот покинул в сопровождении правоохранительных органов. Представителям закона виновник задержки вылета решил не оказывать сопротивления.

Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео неприятную ситуацию.

Фото и видео: Piter.tv