Видео: в "Пулково" пьяный дебошир задержал вылет самолета на два часа

Вечером 24 марта из "Пулково" не смог вовремя вылететь рейс Nordwind N4 148. По информации от очевидцев, экипажу пришлось задержать взлет из-за дебошира на судне.
Как отмечают очевидцы, борт должен был направиться по маршруту "Санкт-Петербург-Москва" еще в 20.45 вечера. Однако, вылет произошел спустя два часа. Причиной всего стал неадекватный клиент. Он начал кричать на сотрудников компании-перевозчика, обвинять их в нетрезвом состоянии, а также о том, что он никуда с ними не полетит. Свидетели инцидента добавили, что по всей видимости, именно хулиган и употребил запрещенные вещества или алкоголь.
Петербуржцы попытались утихомирить пассажира, однако, успокоить его не вышло. Салон самолета тот покинул в сопровождении правоохранительных органов. Представителям закона виновник задержки вылета решил не оказывать сопротивления.
Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео неприятную ситуацию.
Фото и видео: Piter.tv
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