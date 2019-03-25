Россиянка устроила дебош на борту самолета Москва - Анталья

Она отказалась выполнить требование бортпроводника надеть медицинскую маску.

Россиянка устроила скандал на борту самолета, который должен был вылететь из Москвы в Анталью. Из-за инцидента вылет был задержан примерно на час.

Инцидент произошел 4 сентября. Причиной конфликта стало нежелание женщины надеть медицинскую маску в салоне воздушного судна, чего требовали бортпроводники. Экипажу пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов. Пассажиры встретили полицейских аплодисментами и одобрительными криками. Дебоширку вывели из самолета, так как добровольно покидать свое место она отказалась.

На нарушительницу общественного порядка составлен административный протокол.

По словам женщины, которые приводит телевизионный канал РЕН-ТВ, в произошедшем виновата бортпроводница, которая "пыталась морально ее унизить", попросив надеть маску. Она отметила, что надела СИЗ, однако, полиция уже была вызвана. Женщина намерена судиться с бортпроводником и авиакомпанией, которых считает главными виновниками конфликта.

Ранее в Санкт-Петербурге водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

Видео: Telegram/Новости Москвы