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На улице Дудко пьяный дебошир разгромил магазин камнями и кусками льда
Сегодня, 11:47
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На улице Дудко пьяный дебошир разгромил магазин камнями и кусками льда

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Злоумышленника задержали росгвардейцы.

В Невском районе пьяный мужчина устроил погром в продуктовом магазине. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Безумный Питер".

Хулиган разбил окна супермаркета камнями и кусками льда, выломал двери и проник в помещение. Оказавшись внутри здания, он не остановился. Выпивший дебошир разбил несколько бутылок со спиртным, разбросил ценники, сломал продуктовую корзину и разорвал каталоги. 

Прохожие вызвали росгвардейцев, которые доставили буйного гостя в полицию.

Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе пытаются выселить из деревянного дома жителя блокадного Ленинграда.

Фото: Телеграм / Безумный Питер

Теги: полиция, пьяный дебошир, разгромил магазин, росгвардия, улица дудко, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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