На улице Дудко пьяный дебошир разгромил магазин камнями и кусками льда

В Невском районе пьяный мужчина устроил погром в продуктовом магазине. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Безумный Питер".
Хулиган разбил окна супермаркета камнями и кусками льда, выломал двери и проник в помещение. Оказавшись внутри здания, он не остановился. Выпивший дебошир разбил несколько бутылок со спиртным, разбросил ценники, сломал продуктовую корзину и разорвал каталоги.
Прохожие вызвали росгвардейцев, которые доставили буйного гостя в полицию.
Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе пытаются выселить из деревянного дома жителя блокадного Ленинграда.
Фото: Телеграм / Безумный Питер
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