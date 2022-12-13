На улице Дудко пьяный дебошир разгромил магазин камнями и кусками льда

Злоумышленника задержали росгвардейцы.

В Невском районе пьяный мужчина устроил погром в продуктовом магазине. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Безумный Питер".

Хулиган разбил окна супермаркета камнями и кусками льда, выломал двери и проник в помещение. Оказавшись внутри здания, он не остановился. Выпивший дебошир разбил несколько бутылок со спиртным, разбросил ценники, сломал продуктовую корзину и разорвал каталоги.

Прохожие вызвали росгвардейцев, которые доставили буйного гостя в полицию.

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Фото: Телеграм / Безумный Питер