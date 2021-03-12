Видео: на пересечении Испытателей и Коломяжского столкнулись два авто

Движение по участку затруднено.

Вечером в пятницу, 12 марта, на перекрестке проспектов Испытателей и Коломяжского столкнулись два авто, из-за чего на участке собралась пробка.

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в редакцию Piter.TV попали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. По всей видимости, водитель одной из иномарок решил "проскочить" перекресток, а второй участник ДТП не рассчитал расстояния до машины и врезался в заднюю часть авто, из-за чего его развернуло. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today ; "Яндекс.Пробки"

Видео: Piter.TV