Видео: на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна сбили пешехода

Вечером в четверг, 4 апреля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП. Редакция Piter.TV получила видео с камер наблюдения.
На кадрах видно, как, по всей видимости, нетрезвый мужчина пересекает проезжую часть по пешеходному переходу на "красный" свет. Водителю одной из машин удалось уйти от столкновения, практически у края дороги пешеход заметил иномарку, которая двигалась на большой скорости, и решил ускориться, однако это ему не помогло. Водитель не смог объехать нетрезвого пешехода.
Говорят, что пешеход был с признаками сао, лобовое у машины разбито, удар был сильный, пострадавший не вставал
уточнил петербуржец.
Достоверной информации о состоянии мужчины нет.
Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.
Видео: Piter.TV
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