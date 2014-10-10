Видео: на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна сбили пешехода

Очевидцы сообщили, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером в четверг, 4 апреля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП. Редакция Piter.TV получила видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как, по всей видимости, нетрезвый мужчина пересекает проезжую часть по пешеходному переходу на "красный" свет. Водителю одной из машин удалось уйти от столкновения, практически у края дороги пешеход заметил иномарку, которая двигалась на большой скорости, и решил ускориться, однако это ему не помогло. Водитель не смог объехать нетрезвого пешехода.

Говорят, что пешеход был с признаками сао, лобовое у машины разбито, удар был сильный, пострадавший не вставал уточнил петербуржец.

Достоверной информации о состоянии мужчины нет.

Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.

Видео: Piter.TV