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smirenny
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Видео: на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна сбили пешехода

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Очевидцы сообщили, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером в четверг, 4 апреля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП. Редакция Piter.TV получила видео с камер наблюдения. 

На кадрах видно, как, по всей видимости, нетрезвый мужчина пересекает проезжую часть по пешеходному переходу на "красный" свет. Водителю одной из машин удалось уйти от столкновения, практически у края дороги пешеход заметил иномарку, которая двигалась на большой скорости, и решил ускориться, однако это ему не помогло. Водитель не смог объехать нетрезвого пешехода.

Говорят, что пешеход был с признаками сао, лобовое у машины разбито, удар был сильный, пострадавший не вставал

уточнил петербуржец. 

Достоверной информации о состоянии мужчины нет. 

Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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