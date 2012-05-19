Видео: на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы столкнулись две иномарки

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в среду, 28 апреля, на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы столкнулись два "Мерседеса", сообщили очевидцы в социальных сетях.

Из-за столкновения одна из иномарок взлетела на вторую.

Пострадавшим повезло, что рядом находилась бригада скорой помощи: медики прибыли оперативно и оказали нуждающимся помощь. Достоверной информации о состоянии участников ДТП нет.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии с камер наблюдения. Вероятно, ДТП в очередной раз произошло из-за превышения скорости с одной стороны, и из-за невнимательности – с другой. На кадрах видно, как водитель кроссовера хочет повернуть налево, выезжает на пересечение и пытается завершить маневр, не убедившись в его безопасности. В этот момент к перекрестку на большой скорости приближался второй участник столкновения. В каком состоянии находятся петербуржцы, неизвестно.

Ранее мы писали, что попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрельным ранением для петербуржца.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV