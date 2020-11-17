Попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрелом для петербуржца

В среду, 28 апреля, двое мужчин серьезно повздорили на парковке за ТРК "Норд" на проспекте Просвещения. Видео момента потасовки разлетелось в социальных сетях.
На кадрах видно, как водитель авто пытается запарковаться, невзирая на проходивших горожан. В этот момент петербуржец, шедший мимо, ударяет машину рукой. Водитель среагировал быстро: выбежал из машины и выстрелил в воздух. Пешеход не испугался, пытался отстоять свое, за что получил пулю в руку.
Пострадавший обратился к медикам, а нервного водителя задержали. Стрелком оказался 43-летний мужчина по имени Дмитрий.
Ранее мы писали, что в полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе.
Фото: Piter.TV
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