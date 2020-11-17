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Попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрелом для петербуржца
Сегодня, 21:21
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smirenny

Попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрелом для петербуржца

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Мужчине пришлось обратиться в больницу, в каком он состоянии, неизвестно.

В среду, 28 апреля, двое мужчин серьезно повздорили на парковке за ТРК "Норд" на проспекте Просвещения. Видео момента потасовки разлетелось в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель авто пытается запарковаться, невзирая на проходивших горожан. В этот момент петербуржец, шедший мимо, ударяет машину рукой. Водитель среагировал быстро: выбежал из машины и выстрелил в воздух. Пешеход не испугался, пытался отстоять свое, за что получил пулю в руку. 

Пострадавший обратился к медикам, а нервного водителя задержали. Стрелком оказался 43-летний мужчина по имени Дмитрий. 

Ранее мы писали, что в полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, огнестрельное ранение
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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