Стражам порядка заявили, что на месте происшествия слышна стрельба и звуки побоев.

Днем 28 апреля в полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник.

К стражам порядка обратилась женщина и заявила, что в СНТ "Юбилейные ручьи" приехали люди на автомобиле Volkswagen и еще одной машине. Неизвестные в масках захватили людей. Среди заложников оказался муж заявительницы. Женщина уточнила, что слышала стрельбу и звуки побоев.

Ранее трое незнакомцев похитили студента колледжа на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV