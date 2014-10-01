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В полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе
Сегодня, 12:32
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Alena_Zinovieva

В полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе

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Стражам порядка заявили, что на месте происшествия слышна стрельба и звуки побоев.

Днем 28 апреля в полицию поступил сигнал о захвате людей во Всеволожском районе. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник.

К стражам порядка обратилась женщина и заявила, что в СНТ "Юбилейные ручьи" приехали люди на автомобиле Volkswagen и еще одной машине. Неизвестные в масках захватили людей. Среди заложников оказался муж заявительницы. Женщина уточнила, что слышала стрельбу и звуки побоев.

Ранее трое незнакомцев похитили студента колледжа на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: захват людей, полиция
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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